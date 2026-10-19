Последний шанс на улов: где в Подмосковье искать грибные сокровища глубокой осенью

REGIONS: в лесах Подмосковья в октябре собирают полные корзины опят и боровиков

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Этой осенью подмосковные леса не балуют грибников изобилием, но многие все равно возвращаются с добычей — опятами, белыми, подосиновиками и рыжиками. В соцсетях и местных пабликах удачливые любители тихой охоты делятся трофеями. Откуда еще можно привезти полные корзины, разобрался REGIONS.

Где растут опята и боровики

На юге региона грибники чаще всего хвалят походы за осенними опятами в леса под Серпуховом. Некоторым там попадаются и небольшие крепкие белые — особенно приятные находки в конце сезона. Серпуховские угодья вполне могут стать самым урожайным направлением этой осени.

Традиционно не подводят и восточные территории — Шатура, Егорьевск и Кашира. В окрестностях Шатуры грибники продолжают набирать боровики, а в Егорьевске помимо привычных осенних грибов встречаются рыжики.

Где искать подосиновики и белые

Успех зависит не только от района, но и от конкретного участка леса. Опытные грибники советуют присматриваться к местам с подходящими условиями для разных видов. Подосиновики любят кустарники и окрестности небольших лесных водоемов, белые попадаются вдоль лесных дорожек, а осенние опята держатся участков с подходящими деревьями и древесными остатками.

Впрочем, эти ориентиры не гарантируют полной корзины: урожай зависит от погоды, влажности, состояния почвы и особенностей конкретного леса. Перед поездкой полезно проверить свежие сообщения грибников, но отдельные находки не означают, что грибы сейчас есть повсюду.

Тем, кто собирается на тихую охоту, стоит выбирать знакомые места и брать только те экземпляры, в определении которых нет сомнений. Не собирайте грибы у оживленных дорог и вблизи промзон, а неизвестные находки не пробуйте на вкус. Перед выездом уточните, какие виды недавно находили в выбранной местности, — свежие сообщения помогут с направлением, но окончательный результат все равно решит конкретный лес.

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