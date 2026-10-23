Ремонтник Фроловский назвал дорогие ошибки при установке холодильника

Фроловский назвал ошибки при установке холодильника, ведущие к трата

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Людмила Матвиенко]

Холодильник нельзя ставить вплотную к стене или между мебелью — он начнет потреблять больше энергии и быстрее изнашиваться. Об этом сообщает Life.ru.

По словам эксперта, мебель и стены перекрывают вентиляционные зазоры. Из-за этого компрессор включается чаще и работает дольше, чтобы поддерживать нужную температуру. Это увеличивает нагрузку на оборудование и влияет на счет за свет. Универсального расстояния до стены не существует — нужно ориентироваться на модель и изучать инструкцию.

Фроловский также не рекомендовал ставить холодильник рядом с плитой, духовкой, радиатором или под прямыми солнечными лучами. Насторожиться стоит, если компрессор работает слишком долго, продукты охлаждаются хуже или появляются посторонние звуки. Правильная установка — это не только эстетика, но и экономия. И если не хотите платить больше за электричество и менять технику раньше времени, стоит учесть эти советы.

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