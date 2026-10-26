Психолог объяснила, почему полезно периодически бездельничать

Периодическое безделье может помогать справляться со стрессом и восстанавливать силы, если человек действительно расслабляется, а не продолжает мысленно переживать рабочие конфликты и ругать себя за отдых. Об этом « Ленте.ру » рассказала психолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Лариса Исупова.

По словам специалиста, в условиях постоянного напряжения осознанные паузы позволяют организму отдохнуть, а также способствуют улучшению настроения. Однако простое лежание на диване не гарантирует восстановления: если человек продолжает прокручивать в голове неприятные ситуации или испытывает чувство вины за бездействие, раздражение может усилиться.

Если избавиться от тревожных мыслей не получается, Исупова посоветовала переключить внимание на приятные планы или позволить себе помечтать. По ее мнению, это помогает глубже расслабиться, восстановить внутренние ресурсы и повысить устойчивость к стрессовым ситуациям.

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