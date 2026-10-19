Срочный сбор: в Ульяновске объявили экстренную потребность в донорах крови редких групп

В Ульяновске объявили экстренную потребность в донорах крови редких групп

Общество

На станции переливания крови в Ульяновске зафиксирована острая нехватка донорского материала. Медики обратились к горожанам с призывом срочно сдавать кровь, особенно выделив две категории: первую группу с отрицательным резусом, а также вторую группу как с положительным, так и с отрицательным резусом. Сдать кровь можно в будние дни по утвержденному графику. Подробности экстренного сбора приводит издание КП Ульяновск.

Где и как можно сдать кровь в Ульяновске

Станция переливания крови работает в буднем режиме для всех желающих помочь медицинским учреждениям региона:

  • Адрес пункта: улица 3 Интернационала, дом 13/96.
  • График работы: с понедельника по пятницу.
  • Время приема доноров: с 08:00 до 13:00.

Перед визитом в центр крови специалисты рекомендуют соблюдать стандартную донорскую диету и ознакомиться с требованиями к здоровью.

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