Срочный сбор: в Ульяновске объявили экстренную потребность в донорах крови редких групп
В Ульяновске объявили экстренную потребность в донорах крови редких групп
На станции переливания крови в Ульяновске зафиксирована острая нехватка донорского материала. Медики обратились к горожанам с призывом срочно сдавать кровь, особенно выделив две категории: первую группу с отрицательным резусом, а также вторую группу как с положительным, так и с отрицательным резусом. Сдать кровь можно в будние дни по утвержденному графику. Подробности экстренного сбора приводит издание КП Ульяновск.
Где и как можно сдать кровь в Ульяновске
Станция переливания крови работает в буднем режиме для всех желающих помочь медицинским учреждениям региона:
- Адрес пункта: улица 3 Интернационала, дом 13/96.
- График работы: с понедельника по пятницу.
- Время приема доноров: с 08:00 до 13:00.
Перед визитом в центр крови специалисты рекомендуют соблюдать стандартную донорскую диету и ознакомиться с требованиями к здоровью.