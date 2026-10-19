Срочный сбор: в Ульяновске объявили экстренную потребность в донорах крови редких групп

На станции переливания крови в Ульяновске зафиксирована острая нехватка донорского материала. Медики обратились к горожанам с призывом срочно сдавать кровь, особенно выделив две категории: первую группу с отрицательным резусом, а также вторую группу как с положительным, так и с отрицательным резусом. Сдать кровь можно в будние дни по утвержденному графику. Подробности экстренного сбора приводит издание КП Ульяновск.