Россиянам назвали страны для отдыха на ноябрьские праздники без визы

Россияне могут провести ноябрьские праздники за границей без оформления визы в странах СНГ, Турции, ОАЭ, Тунисе, Китае, Вьетнаме и Таиланде. Выбор направления зависит от целей поездки, стоимости перелета и доступности прямого авиасообщения. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Для короткого путешествия эксперт рекомендует обратить внимание на соседние государства с простыми правилами въезда. В Беларусь россияне могут отправиться по внутреннему паспорту. Такой же документ позволяет въехать при перелете в Армению, Казахстан и Кыргызстан.

Тем, кто хочет провести выходные у моря, подойдут Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Тунис. По словам Гареева, эти страны доступны для поездок без визы, а прямые авиарейсы упрощают дорогу. При этом комфортность отдыха на побережье зависит от конкретного курорта и погодных условий в выбранные даты.

Еще одним вариантом для осеннего путешествия может стать Азия. Китай с 2025 года ввел безвизовый режим для россиян. Осень подходит для поездок в Пекин, Шанхай и на остров Хайнань.

Также можно рассмотреть Вьетнам и Таиланд. Однако такие поездки, по оценке эксперта, потребуют больше времени и могут обойтись дороже из-за стоимости перелета.

При планировании поездки стоит заранее проверить действующие правила въезда, срок разрешенного пребывания и требования к документам, а также наличие подходящих рейсов на нужные даты.

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