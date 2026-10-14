Чужие серверы в дата-центре: удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы

Сбой в работе сайтов, приложений и платежных сервисов после атаки дронов на крупнейший дата-центр «Яндекса» во Владимирской области затронул компании, которые напрямую с поисковиком не связаны. Независимый IT-эксперт Диана Распопова объяснила интернет-изданию «Ямал-Медиа» , почему так произошло и когда все вернется в норму.

Свои серверы держат у себя немногие: железо дорого купить и содержать. Нужны отдельное помещение, выделенные мощности, второй ввод питания, промышленное кондиционирование и дизель-генератор. В обычном бизнес-центре это не организовать — дата-центр является отдельным инженерным сооружением.

Поэтому даже те, кто покупает сервер, обычно арендуют стойку. А компании, работающие с персональными данными, по закону обязаны арендовать их у российских провайдеров. «Яндекс» — один из крупнейших, и в его дата-центрах живет чужой бизнес: доставка, ритейл, платформы объявлений, документооборот. Когда выходит из строя сразу несколько площадок, падают все, кто на них стоял.

Нагрузку переносят на уцелевшие зоны, но мест там столько же, сколько было вчера. С 10 октября «Яндекс» перешел на ручную выдачу квот на вычисления и диски: приоритет — у тех, чьи критичные сервисы еще не восстановлены.

Со сроками важно не путать две разные аварии. Когда страдает только электропитание, все восстанавливается быстро: в марте 2025 года обесточивание дата-центра с зоной ru-central1-b уложилось примерно в 12 часов. Сейчас пострадало само оборудование — стойки, серверы, диски. Закупка, доставка, монтаж и настройка железа — это не один день. По словам Распоповой, если в прошлый раз хватило 12 часов, то сейчас прогноз будет измеряться неделями.

Часть бизнеса с георезервированием переехала автоматически, но мощностей на всех не хватает. Остальные поднимаются из резервных копий у других провайдеров — РТК, МТС и других. Есть версия, что часть компаний, не работающих с персональными данными, уйдет на зарубежные площадки — ради безопасности.

Кто-то задумается о собственных серверах, но в моменте это не получится почти ни у кого: спрос на железо подскочит, и первым закупаться будет сам «Яндекс». Сроки поставки могут вырасти, как и цены — за первое полугодие 2026 года серверы в России подорожали в среднем на 25% из-за мирового дефицита памяти и накопителей. Мелкие компании еще купят несколько машин, а крупным железа просто не хватит.