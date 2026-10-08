В Подольске создали генетический криобанк из 130 тыс. образцов сельскохозяйственных животных

Федеральный исследовательский центр животноводства им. Л. К. Эрнста в Подольске по итогам трех лет заложил в криобанк около 130 тыс. образцов сельскохозяйственных животных, в том числе редких отечественных пород, работу проводят в соответствии с указом президента России Владимира Путина об обеспечении продовольственной безопасности страны — одно из важнейших положений Народной программы «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Такая работа позволит снизить зависимость российских аграриев от зарубежных племенных ресурсов. Молодые подмосковные ученые Игорь Кувика и Дмитрий Рудиянов отметили, что для сбора материала специалисты центра побывали с экспедициями практически по всей стране, включая Оренбургскую область, Краснодарский край, Якутию.

«Мы сохраняем образцы тех пород, что находятся на грани исчезновения или обладают специфическими характеристиками. Это семя быков, соматические клетки, преимущественно от коров, эмбрионы, материалы птиц», — сказал младший научный сотрудник Дмитрий Рудиянов.

Специалист по генетическому мониторингу Игорь Кувика работает с собранным материалом, в том числе изучает ДНК животных — коров, свиней, птиц. Так он может определить, чистая ли у животного порода, чтобы помочь хозяйствам определиться с выбором. Регион предоставил молодым людям сертификат на «Социальную ипотеку», предусмотренную Народной программой, чтобы они могли сосредоточиться на работе. В результате они приобрели собственное жилье.

Для поддержки и развития сельского хозяйства в Московской области создают условия не только для работников отрасли, но и самих предприятий. Депутат Мособлдумы Виктор Щукин отметил, что за последние пять лет в Подмосковье произошел взрывной рост аграрного производства — удалось реализовать более 100 проектов, создать 11 тыс. рабочих мест. Основные инвестиции направлены на модернизацию теплиц и животноводство. По его словам, сельхозпредприятиям доступны около 40 видов различных субсидий, предусмотренных Народной программой.

В новой Народной программе партии, принятой в 2026 году, отдельный блок посвящен запуску нового инвестиционного цикла, технологическому обновлению и поддержке отечественных производителей. До 2031 года в Подмосковье планируется создать около 460 тыс. новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.