РЖД считает возвраты по-новому: россиянам придется доплачивать за сдачу билета

Россияне будут доплачивать 10% от цены билета РЖД при его возврате с 1 декабря

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

С 1 декабря в России меняется порядок возврата железнодорожных билетов: РЖД переходит с фиксированной суммы на прогрессивную процентную шкалу. Раньше за возврат удерживали единые ₽3,7, теперь размер сбора будет зависеть от того, за сколько дней до отправления пассажир решил сдать билет. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Новая система выглядит так: 1% от стоимости билета — при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% — если билет сдан за 30-44 суток, 5% — при возврате за 10-29 суток, 10% — если до поездки осталось 9 суток и менее. В РЖД пояснили, что такая мера должна сократить число спонтанных бронирований «на всякий случай» и уменьшить количество возвратов прямо перед отправлением поезда.

Важный нюанс: при расчете суммы сбора учитывается только стоимость проездного документа. Сервисные услуги и плата за комплект постельного белья в расчет не берутся.

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