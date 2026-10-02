РЖД считает возвраты по-новому: россиянам придется доплачивать за сдачу билета

С 1 декабря в России меняется порядок возврата железнодорожных билетов: РЖД переходит с фиксированной суммы на прогрессивную процентную шкалу. Раньше за возврат удерживали единые ₽3,7, теперь размер сбора будет зависеть от того, за сколько дней до отправления пассажир решил сдать билет. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Новая система выглядит так: 1% от стоимости билета — при возврате за 45 суток и более до отправления, 3% — если билет сдан за 30-44 суток, 5% — при возврате за 10-29 суток, 10% — если до поездки осталось 9 суток и менее. В РЖД пояснили, что такая мера должна сократить число спонтанных бронирований «на всякий случай» и уменьшить количество возвратов прямо перед отправлением поезда.

Важный нюанс: при расчете суммы сбора учитывается только стоимость проездного документа. Сервисные услуги и плата за комплект постельного белья в расчет не берутся.