Ресторан у лифта: жильцы новостройки в Мытищах устроили банкет прямо в подъезде

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Жильцы одной из новостроек Мытищ доказали, что дружный подъезд не миф. Они накрыли общий стол прямо в холле первого этажа: с кастрюлями, сковородками, детьми и колясками. Ролик с посиделками разлетелся по городскому сообществу и собрал десятки откликов, пишет REGIONS.

Запись опубликовала одна из жительниц дома. По ее словам, она и раньше замечала, что с соседями ей повезло, но такого масштаба гостеприимства не ожидала: возвращаешься с работы, а в холле уже шумит застолье.

На кадрах видно, что стол поставили у входа и позвали всех — никто не остался в стороне. Семьи пришли вместе с детьми, у края стола выстроились коляски. Посуда самая обычная, домашняя: никакого официоза, будто собрались не в подъезде, а на даче у старых друзей.

Атмосферу задавали песни под гитару — их пели прямо у почтовых ящиков. Тем, кто только возвращался домой, кричали, чтобы бросали сумки и присоединялись к общему столу.

Для жильцов это не просто повод поесть и попеть. Такие вечера помогают быстрее узнать друг друга, а детям — обзавестись приятелями во дворе. Даже в новостройке, где люди обычно живут разрозненно, можно за короткий срок создать ощущение родного двора.

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Мытищи

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