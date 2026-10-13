Жительница Красногорска три месяца расплачивалась за «целительный» массаж в Азии

Курс массажа, пройденный в Китае, обернулся для жительницы Красногорска затяжными проблемами со здоровьем. Женщина три месяца мучилась от боли под лопаткой, отдававшей в левую руку, а пальцы немели. За помощью она пришла в поликлинику № 1 Красногорской клинической больницы, передает REGIONS .

После осмотра невролог поставил диагноз — шейно-плечевой синдром — и назначил лечение под контролем специалистов. Чтобы уточнить картину и детально изучить состояние позвоночника и хрящей, пациентке предстоит пройти комплексное обследование. Оно поможет исключить остеохондроз шейного отдела.

Вера Багирь, исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлиническому обслуживанию, подтвердила: женщина остается под наблюдением и получает назначенную терапию.

Медики тем временем напоминают, что массаж — это лечебная процедура, у которой есть свои показания и противопоказания. Любое воздействие на костно-мышечную систему стоит начинать только после согласования с врачом. Если после сеанса появились боль, онемение или прострелы, тянуть с визитом к специалисту нельзя — промедление усложнит восстановление.