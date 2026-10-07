В Поваровке начали менять поврежденные окна после атаки БПЛА

REGIONS: три дома в Поваровке Мособласти планируют восстановить за две недели

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

В микрорайоне Локомотивный в Поваровке округа Солнечногорск стартовали замеры окон, поврежденных после атаки беспилотников. Работы идут в домах № 4, 7 и 9, сообщила заместитель директора МКУ «Центр коммуникаций» Наталья Воялкина. На ее заявление ссылается REGIONS.

Накануне сотрудники территориальных управлений вместе с администрацией обошли все квартиры в этих многоэтажках. Специалисты пообщались с жильцами, зафиксировали повреждения и собрали контакты собственников. Сейчас проводят индивидуальные замеры стеклопакетов: с людьми заранее связались, осмотрели квартиры и приступили к работам. Только в доме № 9 выявили 15 пострадавших квартир, данные по двум другим зданиям уточняются.

Основной ущерб пришелся на остекление квартир и балконных дверей. К восстановлению привлекли индивидуального предпринимателя Сергея Макарчева, который занимается производством и монтажом оконных конструкций. По его словам, чаще всего повреждены балконы. В ряде квартир конструкции разрушены полностью и требуют замены, в других пострадали отдельные стеклопакеты. Из-за разных конфигураций окон замеры делают в каждой квартире и в присутствии жильца.

Работы организуют поэтапно. Сначала восстановят тепловой контур — заменят стеклопакеты в жилых помещениях, выходящих на улицу. Затем начнется ремонт балконов. Полностью завершить восстановление планируют за две недели. Квартиры, где нужно заменить один-два стеклопакета, приведут в порядок быстрее. Больше времени займут изготовление, демонтаж и монтаж новых балконных конструкций.

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Солнечногорск

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