Дачный сезон 2026: за что теперь будут наказывать владельцев

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в интервью RT разъяснил россиянам суть новых правил владения земельными участками, которые начнут действовать в 2026 году. По словам парламентария, изменения призваны упорядочить сферу загородного хозяйства и защитить законные интересы собственников.

Одним из ключевых новшеств станет введение штрафов за нецелевое использование или длительное запустение наделов. Чаплин пояснил, что если участок, приобретенный для садоводства, пустует на протяжении трех лет, его хозяина привлекут к административной ответственности. Сумма взыскания для физических лиц составит от 1 до 1,5 процента от кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тысяч рублей.

Еще одно важное изменение коснется борьбы с опасной растительностью. Депутат отметил, что с марта 2026 года обязанность уничтожать борщевик Сосновского на своей территории закреплена на законодательном уровне. За игнорирование этих требований также последует наказание. Чаплин подчеркнул, что речь идет не просто о благоустройстве, а о безопасности дачных сообществ.

В своем разъяснении парламентарий затронул и тему оформления построек. Он обратил внимание граждан на необходимость четко разделять временные сооружения и капитальные объекты. Регистрации в Росреестре, по словам Чаплина, подлежат лишь строения с прочным фундаментом, которые невозможно переместить без нанесения ущерба. К ним относятся жилые и садовые дома, капитальные бани и гаражи. Временные же постройки вроде навесов или теплиц, не имеющие прочной связи с землей, оформлять не потребуется.

