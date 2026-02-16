Даже «китайца» нельзя взять: почему покупать машину в кредит стало невыгодно

В последний месяц 2025 года российский автокредитный рынок столкнулся с резким удорожанием заемных средств. Процентные ставки по ссудам на приобретение новых транспортных средств обновили максимумы за несколько последних месяцев, приблизившись в отдельных случаях к отметке 20 процентов годовых, пишет "За рулем».

Главным фактором такого скачка стало прекращение действия программ субсидирования со стороны китайских автомобильных брендов. Производители исчерпали выделенные на эти цели бюджеты. Одновременно с этим банковские организации усилили требования к заемщикам, реагируя на традиционные риски, возникающие в конце календарного года.

Согласно статистике, среднерыночная ставка по кредитам на новые автомобили, оформляемым сроком более чем на 36 месяцев, подскочила до 17,2 процента, вернувшись к уровням середины года. Однако наиболее ощутимым для покупателей стало увеличение показателя полной стоимости кредита. Данный параметр включает в себя не только проценты, но и различные страховки, а также дополнительные опции. Для сегмента новых машин ПСК вырос сразу на 4 процентных пункта, преодолев рубеж в 18,8 процента.

Аналитики рынка отмечают, что на ситуацию повлияла и устоявшаяся модель поведения потребителей. Российские граждане предпочитают заключать кредитные договоры на длительный срок — в среднем на шесть лет.

