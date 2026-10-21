Деньги были, но не для всех: в Кузбассе угольщики не получили зарплаты на ₽650 млн

Угольщики Кузбасса не получили ₽650 млн, но ₽400 млн премии ушло начальству

Общество

В Кузбассе предъявили обвинение гендиректору угледобывающей компании — разбирательство обещает быть громким. По версии следствия, руководитель не платил людям зарплату, злоупотребил полномочиями и спрятал деньги от налоговой. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со сслыкой на информацию от СК региона.

Следователи считают, что с февраля по сентябрь 2026 года директор не выплачивал работникам зарплату, хотя средства у компании имелись. В итоге долг перед людьми превысил ₽650 млн. При этом руководящие сотрудники получили премии на сумму больше ₽400 млн — такой контраст следствие расценило как злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями.

Кроме того, директора обвиняют в сокрытии более ₽13,5 млн — из этих денег должны были взыскать налоги и другие обязательные платежи. На имущество обвиняемого и самой компании уже наложили арест на сумму свыше ₽300 млн. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для фигуранта. История, в которой рабочим не платили, а начальство получало премии, похоже, подошла к закономерному финалу — теперь все цифры и схемы предстоит оценить следствию и суду.

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