«Добрыня», «Любаша», «Подмосковный»: садовод назвала топ-3 сортов озимого чеснока для посадки в Подмосковье

Многие дачники ошибочно полагают, что богатый урожай чеснока зависит исключительно от весеннего ухода, однако на самом деле закладка успеха происходит именно осенью. Посадка под зиму — это грамотная инвестиция в будущий стол, но чтобы летом выкопать действительно крупные и сочные головки, которые пролежат в погребе до следующего лета, мало просто воткнуть зубчики в землю в удачный день. Для капризного климата средней полосы, и в особенности для Подмосковья с его ледяными дождями и резкими оттепелями, банально не подходят южные и многие универсальные виды. Опытный садовод Екатерина Рассадина в беседе с изданием « Вечерняя Москва » очертила четкие границы выбора.

По ее словам, любой претендент на осеннюю грядку должен обладать двумя железобетонными характеристиками. Во-первых, это абсолютная зимостойкость — сорт обязан без потерь переносить глубокое промерзание почвы и внезапные температурные качели от минуса к плюсу. Во-вторых, важна архитектура самой луковицы: в ней должно быть не менее пяти крупных, мясистых долек. Если зубчиков много, но они мелкие, на кухне от такого урожая будет мало толка.

Эксперт выделила тройку сортов, которые десятилетиями доказывают свою состоятельность в условиях средней полосы. Безусловным лидером она назвала «Добрыню». Этот чеснок идеально адаптирован к суровым русским зимам, он физически не вымерзает и дает стабильно высокий урожай. Его главное преимущество — крепкий иммунитет к гнили и отличная лежкость, благодаря чему головки спокойно хранятся до следующего сезона. Вторым номером идет «Любаша». Этот сорт славится феноменальной морозостойкостью и мощнейшей корневой системой, которая надежно держит растение в земле. Головки у него вырастают очень крупными, набирая в среднем по пять-семь полноценных зубчиков. Замыкает топ-3 сорт с говорящим названием «Подмосковный». Он создан селекционерами специально для нашего региона, поэтому гарантирует богатый урожай и формирует крупные луковицы с тем же количеством долек — от пяти до семи.

Однако правильный выбор названия на упаковке — это лишь половина дела. Рассадина напомнила, что при покупке посадочного материала нужно внимательно смотреть на саму луковицу. Она должна быть тяжелой, крепкой, абсолютно сухой и без единого намека на плесень или зеленые ростки. Особое внимание стоит уделить донцу: если оно влажное или темное, значит, внутри уже запущен процесс гниения, и такой чеснок просто не перезимует. Финальный штрих осенней кампании — правильный расчет времени. Чтобы зубчики успели укорениться, но не пошли в перо, сажать их нужно примерно за три недели до того, как земля начнет схватываться первым морозом.

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