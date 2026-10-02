Расширение за МКАД: десятки новых станций превратят Подмосковье в полноценное метро-кольцо

Собянин: свыше 60 станций метро появятся в Москве и Подмосковье до 2035 года

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

До 2035 года столичный метрополитен прирастет более чем 60 станциями. Новые остановки появятся не только в границах Москвы, но и в городах Подмосковья. Планами развития подземки мэр Сергей Собянин поделился в своем блоге 2 октября — в День метростроителя, который совпал с 95-летием московского Метростроя.

Обновленный вектор развития подземки разбит на два ключевых временных отрезка — с заделом до 2030 года и с перспективой на 2031–2035 годы. По словам мэра, интенсивность прокладки тоннелей сейчас достигла рекордных показателей за последнюю пятилетку: только за первые шесть месяцев в работе находилось 25 станций и почти 15 километров подземных путей.

План до 2030 года: три новых радиуса и точечное уплотнение

Первоочередная задача ближайших лет — запуск и полноценное развитие трех свежих веток:

  • Рублево-Архангельская линия: метростроители активно продвигаются в сторону Строгино, делового кластера «СберСити» и Новорижского шоссе;
  • Троицкая линия: на втором отрезке запланировано открытие шести остановок — от «Сосенок» и «Десны» до «Ватутинок» и самого «Троицка»;
  • Бирюлевская линия: из десяти предусмотренных проектом станций в стройке находятся уже девять.

Параллельно действующие радиусы дополнят уникальными объектами. На синей ветке построят «Гольяново» с космическим дизайном, а на салатовой — «Южный порт», где платформу и автомобильную эстакаду увяжут в единую инженерную конструкцию. На «коричневой» ветке возведут «Достоевскую» — первое пополнение Кольцевой линии за семь десятилетий. Кроме того, Сокольническую ветку от «Бульвара Рокоссовского» тянут дальше — в Ярославский район.

План на 2031–2035 годы: экспансия в Подмосковье и Новую Москву

Второй этап сфокусирован на интеграции близлежащих городов области в общую транспортную систему столицы, ведь подмосковные спутники давно функционируют в едином с Москвой ритме.

Подземные ветки распределят следующим образом:

  • Красногорск встретит Рублево-Архангельскую линию;
  • Химки свяжут с Таганско-Краснопресненской;
  • Мытищи подключит Калужско-Рижский радиус;
  • Балашиха станет конечной для Арбатско-Покровской линии;
  • Поселок Мисайлово дождется Люблинско-Дмитровскую ветку;
  • Сколково получит продолжение Филевской линии.

Продолжится развитие рельсового транспорта и в пределах Новой Москвы. Сокольническая ветка доберется до Щербинки, Троицкую протянут до территории кинопарка «Москино», а Солнцевская линия дойдет до Филимонковского района.

Отметим, что хотя новые ветки метро строятся как радиальные лучи, продление линий в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Мисайлово и Сколково фактически сформирует вокруг столицы внешний транспортный контур. В связке с БКЛ и МЦД эти конечные станции образуют единую подмосковную сеть, которая позволит жителям городов-спутников комфортно передвигаться по агломерации без необходимости ехать через центр Москвы.

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