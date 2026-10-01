На главной площади Волоколамска отпраздновали День воссоединения новых регионов с Россией

В среду 30 сентября на главной площади Волоколамска состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Праздник объединил жителей округа разных поколений, воспитанников патриотических клубов, представителей общественных организаций и духовенства.

К участникам мероприятия с приветственными словами обратились глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, председатель окружного Совета ветеранов Виктор Бахирев, руководитель волоколамского отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Вирясов и священник Никита Митякин.



Местные артисты исполнили патриотические вокальные композиции и прочитали стихотворения о Родине, истории страны и неразрывной связи поколений. Глава муниципалитета Наталья Козлова отметила, что волоколамцы, как и вся страна, приняли новых земляков как близких людей, а сила государства кроется в единстве, которое на протяжении веков делало Россию несокрушимой.