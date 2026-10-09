Семейное чаепитие под рев моторов: в Долгопрудном пройдет закрытие мотосезона
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный]
В Долгопрудном 17 октября пройдет традиционное закрытие мотосезона. Мероприятие организуют на базе Долгопрудненского отделения мотоклуба «Ночные Волки» по адресу: ул. Парковая, 12. Вход на мероприятие свободный, возрастное ограничение 12+.
Программа вечера включает концерт группы «АСПЕКТ», который начнется в 15:30, а в 17:00 гостей ждет сет от DJ ШМЕЛЬ. Организаторы подчеркивают, что праздник задуман как семейное событие: помимо музыки, гостей ждет чаепитие и неформальное общение единомышленников, объединенных интересом к мотоциклам и совместным добрым делам.
По словам президента отделения клуба Славяна Калязина, закрытие сезона не означает паузу в работе мотоклуба. Участники встречи поделятся впечатлениями о прошедшем лете, подведут итоги и наметят планы деятельности до следующей весны.