Семейное чаепитие под рев моторов: в Долгопрудном пройдет закрытие мотосезона

Программа вечера включает концерт группы «АСПЕКТ», который начнется в 15:30, а в 17:00 гостей ждет сет от DJ ШМЕЛЬ. Организаторы подчеркивают, что праздник задуман как семейное событие: помимо музыки, гостей ждет чаепитие и неформальное общение единомышленников, объединенных интересом к мотоциклам и совместным добрым делам.



По словам президента отделения клуба Славяна Калязина, закрытие сезона не означает паузу в работе мотоклуба. Участники встречи поделятся впечатлениями о прошедшем лете, подведут итоги и наметят планы деятельности до следующей весны.