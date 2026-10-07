Эксперт по недвижимости раскрыла стратегию ипотеки для пожилых заемщиков

Пенсионеры могут брать ипотеку, но подходить к этому вопросу нужно с умом. Председатель Ассоциации «Региональное объединение ямальских риэлторов» Любовь Григорьева рассказала интернет-изданию «Ямал-Медиа» , какая стратегия позволит пожилым людям купить жилье без непосильной нагрузки на бюджет.

Новостройки вместо вторички

Специальных госпрограмм для пенсионеров на рынке нет. Рыночные ставки сейчас на уровне 18–20% — выплачивать такой процент с пенсии практически нереально. По словам Григорьевой, оптимальный вариант — траншевая ипотека от застройщиков на новостройки. Ставка по таким программам ниже, около 12–14%, а главное — банк выдает кредит частями, а не всей суммой сразу. Платеж растет постепенно, вместе с готовностью дома: первый год — ₽5 тыс. в месяц, второй — ₽14 тыс., третий — ₽26 тыс.

Такая схема дает два плюса. Во-первых, колоссальная экономия на процентах: пока дом строится, банк начисляет их только на выданную часть. Во-вторых, возможность накопить: за два-три года минимальных платежей можно отложить солидную сумму, а потом внести ее в счет досрочного погашения и снизить итоговый платеж до комфортного уровня.

Со вторичкой история другая. Ставки там колоссальные, и обычная пенсия такой долг не потянет. Единственный рабочий сценарий — когда у пенсионера уже есть недвижимость на продажу, а в ипотеку берется лишь небольшой остаток.

Возрастной ценз и сроки

Главное правило банков — возраст заемщика на момент полной выплаты кредита. У большинства крупных банков это 75 лет, некоторые коммерческие поднимают планку до 85, но с повышенными требованиями к страхованию. Отсюда напрямую зависит срок: в 55 лет можно рассчитывать на ипотеку до 20 лет, в 65 — максимум на 10, в 70 — всего на 5. Чем короче срок, тем выше платеж.

Перед оформлением долгосрочной ипотеки стоит учесть и жизненные факторы: инфляцию, рост цен на лекарства и лечение. Григорьева настоятельно рекомендует страхование жизни — для возрастных заемщиков тарифы выше, но эта подстраховка необходима. В случае страхового случая долг погасит компания, а не дети и внуки.