Гжель заиграла в смартфоне: фарфоровый завод запустил игру с призами

Общество

Фото: [скриншот из игры]

Гжельский фарфоровый завод из Подмосковья сделал неожиданный шаг — вместе с российским брендом женской одежды, основанным в 2015 году в Томске, он выпустил мобильную игру «Сад вдохновения». Она уже доступна в приложении бренда, пишет REGIONS.

По сюжету лето в саду закончилось, и игрокам предстоит собрать урожай, расчистить дорожки от листьев и накрыть стол плодами осени. Уют в виртуальном пространстве создает гжельский фарфор: чайник на столе, чашки на веранде, вазы в уголках. Чем дальше продвигается игрок, тем больше гжели появляется вокруг.

За каждый пройденный уровень предусмотрены подарки: сезонный рецепт от шеф-повара ресторана «Самовар да утки» Владимира Ванеева и шанс побывать на заводе в Гжели. Каждую неделю разыгрываются сертификаты на ₽4 тыс. на изделия завода, а бренд одежды дарит бонусы на покупки и сертификаты на ₽5 тыс.

В Гжельском фарфоровом заводе объяснили, что хотели показать: гжель — не только музейный экспонат, но и часть современной жизни, а через игру людей приглашают прикоснуться к искусству в новом формате. Это не первая необычная коллаборация предприятия: ранее завод выпускал лимитированные коллекции с известными брендами и участвовал в культурных проектах по популяризации народных промыслов.

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Раменское

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