Против экс-главы правительства Кузбасса подан антикоррупционный иск: имущество под арестом

Рудничный районный суд Кемерова арестовал все движимое и недвижимое имущество бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина и других ответчиков по антикоррупционному иску. Деньги на банковских счетах также оказались под обеспечительными мерами, пишет VSE42.RU .

1 октября в Рудничный районный суд Кемерова поступило исковое заявление в рамках антикоррупционного законодательства. Ответчиками по делу, помимо Телегина, указаны другие лица. Как сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса, речь идет об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного вследствие нарушения запретов, ограничений и обязанностей лицом, занимавшим публично значимую должность. Иск уже принят к производству.

Одновременно суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также на деньги, хранящиеся на их банковских счетах. Определение об обеспечении иска подлежит немедленному исполнению. Таким образом, до окончания разбирательства Телегин и другие фигуранты не смогут распоряжаться своими активами.

Ранее, 22 июня, Ленинск-Кузнецкий городской суд приговорил Вячеслава Телегина к 12 годам колонии общего режима и штрафу в ₽4,8 млн. Экс-чиновника признали виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура раскрывала подробности громкого приговора. Позже стало известно, что защита бывшего чиновника обжаловала это решение.