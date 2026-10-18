Для сердца, сосудов и против холестерина: назван самый полезный для здоровья орех

Диетолог Лазуренко назвала грецкий орех самым полезным для сердца и сосудов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Грецкий орех — лидер по пользе для сердечно-сосудистой системы. Об этом «Ленте.ру» рассказала диетолог, эндокринолог и эксперт телеканала «Доктор» Наталья Лазуренко, отметив, что всего 25 граммов продукта в день помогают поддержать здоровье сердца.

По словам врача, грецкий орех богат альфа-линоленовой кислотой и растительной омега-3 — ценными веществами, которые помогают держать под контролем уровень холестерина. Есть в нем и селен — микроэлемент, необходимый для работы щитовидной железы и обмена веществ.

Кроме того, продукт содержит немало полифенолов и клетчатки. Они способствуют снижению «плохого» холестерина и триглицеридов в крови, поддерживают здоровье сосудов и уменьшают воспаление — главный триггер атеросклероза, пояснила Лазуренко.

Диетолог сослалась на исследования: у людей, регулярно употребляющих грецкие орехи, реже развивается ишемическая болезнь сердца. В одном из анализов доза 25 граммов в день пять раз в неделю связывалась с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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