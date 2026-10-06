Летнее тепло придет в Подмосковье в октябре: когда ждать приятную аномалию

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Первые октябрьские заморозки, уже заглянувшие в отдельные районы Московской области, похоже, взяли паузу. Уже в ближайшие дни столбики термометров поползут вверх, а к концу рабочей недели местами доберутся до +19. О том, как погода будет разворачиваться в Подмосковье, REGIONS рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Середина недели: курс на потепление

Вторник, 6 октября, еще пройдет в прохладном ключе: в Москве днем не выше +12…+14, по области — от +9 до +15. Кое-где срывается небольшой дождь, ветер юго-западный, 7–12 м/с.

А вот со среды температура начнет набирать обороты. В столице ожидается +14…+16, в Подмосковье — от +12 до +17, при этом без заметных осадков.

Четверг встретит облаками с прояснениями, но дождя не принесет. Ночью в Москве около +4…+6, по области от +1 до +6. Днем воздух прогреется до +14…+16 в столице и +11…+16 в районах области.

Пятница: пик тепла

Самым теплым днем недели станет пятница. Москва раскалится до +14…+19, отдельные районы Подмосковья тоже ощутят почти летнее дыхание. Ночью термометры покажут от +2 до +7.

Ильин добавил: в пятницу сохранится облачность с прояснениями, существенных осадков не ждем. Ветер южный, 5–10 м/с.

Но расслабляться рано — теплая передышка коротка. Уже в субботу, 10 октября, погода развернется: придет дождь, а дневная температура скатится до +9…+14. Ночью будет от +3 до +8.

Актуально

Читайте также

Жителей Подмосковья предупредили о старте рассылки налоговых уведомлений

Жителей Подмосковья предупредили о старте рассылки налоговых уведомлений

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек за полгода

Школьник из Чечни спас тонущего в уличном туалете ребенка и получил ₽1 млн

Школьник из Чечни спас тонущего в уличном туалете ребенка и получил ₽1 млн

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от самой распространной аллергии

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от самой распространной аллергии

Почти 2 тыс. заявок поступило на премию «Цифровые решения»

Почти 2 тыс. заявок поступило на премию «Цифровые решения»

Слово «Солнце» лишило российскую пенсионерку ₽2 млн

Слово «Солнце» лишило российскую пенсионерку ₽2 млн

Штрафы за костры на дачах: эксперт рассказал, реально ли дачникам получить их

Штрафы за костры на дачах: эксперт рассказал, реально ли дачникам получить их

Мособлизбирком признал выборы депутатов Мособлдумы состоявшимися

Мособлизбирком признал выборы депутатов Мособлдумы состоявшимися

Жителям Подмосковья рассказали о проведении Школьной и Студенческой лиги Осеннего кубка

Жителям Подмосковья рассказали о проведении Школьной и Студенческой лиги Осеннего кубка

Танцы до утра и Африка после 90: секрет долголетия 106-летней женщины

Танцы до утра и Африка после 90: секрет долголетия 106-летней женщины

Сразу пять новых участников пополнили ряды Ассоциация ветеранов СВО в Котельниках

Сразу пять новых участников пополнили ряды Ассоциация ветеранов СВО в Котельниках

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийском конкурсе «Россия: взгляд в будущее»

Жителям Подмосковья рассказали о Всероссийском конкурсе «Россия: взгляд в будущее»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное