Летнее тепло придет в Подмосковье в октябре: когда ждать приятную аномалию

Первые октябрьские заморозки, уже заглянувшие в отдельные районы Московской области, похоже, взяли паузу. Уже в ближайшие дни столбики термометров поползут вверх, а к концу рабочей недели местами доберутся до +19. О том, как погода будет разворачиваться в Подмосковье, REGIONS рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Середина недели: курс на потепление

Вторник, 6 октября, еще пройдет в прохладном ключе: в Москве днем не выше +12…+14, по области — от +9 до +15. Кое-где срывается небольшой дождь, ветер юго-западный, 7–12 м/с.

А вот со среды температура начнет набирать обороты. В столице ожидается +14…+16, в Подмосковье — от +12 до +17, при этом без заметных осадков.

Четверг встретит облаками с прояснениями, но дождя не принесет. Ночью в Москве около +4…+6, по области от +1 до +6. Днем воздух прогреется до +14…+16 в столице и +11…+16 в районах области.

Пятница: пик тепла

Самым теплым днем недели станет пятница. Москва раскалится до +14…+19, отдельные районы Подмосковья тоже ощутят почти летнее дыхание. Ночью термометры покажут от +2 до +7.

Ильин добавил: в пятницу сохранится облачность с прояснениями, существенных осадков не ждем. Ветер южный, 5–10 м/с.

Но расслабляться рано — теплая передышка коротка. Уже в субботу, 10 октября, погода развернется: придет дождь, а дневная температура скатится до +9…+14. Ночью будет от +3 до +8.