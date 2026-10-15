Заместитель главы Красногорска провел обход в ЖК «Ильинские Луга»

Общество

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

Заместители главы городского округа Красногорск продолжают практику обходов территории и встреч с жителями на местах. Очередное мероприятие в ЖК «Ильинские Луга» провел Даниил Зеленев. Об этом сообщили в администрации округа.

Главными темами встречи стали работа общественного транспорта, возможность установки шлагбаума на внутриквартальной территории и проведение в ЖК спортивных мероприятий.

Все обращения приняты в работу.

Отмечается, что обходы территории проводятся по поручению главы муниципалитета Дмитрия Владимировича Волкова. Они позволяют оперативно решить многие вопросы, а также сформировать планы на долгосрочную перспективу.

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