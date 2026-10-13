Сутки в пути и ₽6 тыс.: жители Мытищ нашли бюджетный способ добраться до Сочи

REGIONS: из подмосковных Мытищ до Сочи можно добраться за ₽6 тыс. на автобусе

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Жители Мытищ нашли необычный способ добраться до моря без затрат на авиабилеты, сообщает REGIONS. Из города в Сочи ходит большой голубой автобус: дорога занимает чуть больше суток. Такой вариант подойдет тем, кто боится летать, но готов провести в пути целый день.

В соцсетях авторы публикации пошутили, что для поездки нужно позвонить начальнику, кашляя в трубку, отпроситься на пять дней, а вместо электрички взять на рынке фруктов и отправиться к морю.

Автобус стартует с автовокзала на Шараповском проезде, 3, в 15:30 и прибывает в Сочи на следующий день в 16:30. Рейсы ежедневные. Билет обойдется примерно в ₽6 тыс., время в пути — около суток. Перевозчик — «Горизон-Тур». В салоне есть вайфай и отопление, водители делают несколько остановок.

Те, кто не боится долгих поездок, уже оценили формат. В отзывах пассажирка Инна назвала поездку комфортной, автобус хорошим, а состав водителей отличным. Для брони билета потребуется паспорт.

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Мытищи

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