Сутки в пути и ₽6 тыс.: жители Мытищ нашли бюджетный способ добраться до Сочи

Жители Мытищ нашли необычный способ добраться до моря без затрат на авиабилеты, сообщает REGIONS . Из города в Сочи ходит большой голубой автобус: дорога занимает чуть больше суток. Такой вариант подойдет тем, кто боится летать, но готов провести в пути целый день.

В соцсетях авторы публикации пошутили, что для поездки нужно позвонить начальнику, кашляя в трубку, отпроситься на пять дней, а вместо электрички взять на рынке фруктов и отправиться к морю.

Автобус стартует с автовокзала на Шараповском проезде, 3, в 15:30 и прибывает в Сочи на следующий день в 16:30. Рейсы ежедневные. Билет обойдется примерно в ₽6 тыс., время в пути — около суток. Перевозчик — «Горизон-Тур». В салоне есть вайфай и отопление, водители делают несколько остановок.

Те, кто не боится долгих поездок, уже оценили формат. В отзывах пассажирка Инна назвала поездку комфортной, автобус хорошим, а состав водителей отличным. Для брони билета потребуется паспорт.