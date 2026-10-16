До 239 тысяч в месяц: кому достанутся рекордные выплаты по временной нетрудоспособности

РИА Новости: более 21 миллиона человек получат пособия по нетрудоспособности

Общество

В Социальном фонде России сообщили о планируемом увеличении размеров пособий по временной нетрудоспособности. В 2027 году предельная стоимость одного дня, проведенного на больничном, достигнет 7,86 тысячи рублей. В результате максимальный размер пособия за полный календарный месяц вырастет до 239 тысяч рублей. Законопроект с соответствующими расчетами уже представлен в Государственной думе, а о деталях индексации информирует сетевое издание РИА Новости.

Проект бюджета Соцфонда: суммы и охват получателей

Параметры выплат заложены в проекте бюджета ведомства на трехлетний период.

Документ на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам официально представил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Согласно проекту:

  • Дневной лимит: максимальная выплата за один день нахождения на больничном поднимется до 7,86 тыс. рублей.
  • Месячный лимит: предельная сумма страхового пособия за полный календарный месяц вырастет с текущих 207,5 тыс. рублей до 239 тыс. рублей.

Всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности и материнству в бюджете фонда предусмотрено порядка 1,6 триллиона рублей. Ожидается, что государственную поддержку по этим направлениям получат свыше 21 миллиона человек.

От чего зависят фактические выплаты

Размер компенсации за время болезни рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого официально трудоустроенного гражданина.

Итоговая сумма выплат по листку нетрудоспособности зависит от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года, а также от общего страхового стажа. Максимальный размер выплат рассчитывается исходя из установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов, которая ежегодно индексируется.

Читайте также

МРТ без паники: как пройти обследование в Подмосковье при страхе замкнутых пространств

МРТ без паники: как пройти обследование в Подмосковье при страхе замкнутых пространств

Более 220 тысяч счетов за месяц: как россияне осваивают цифровой рубль

Пульмонолог рассказала, может ли сырость спровоцировать астму

Пульмонолог рассказала, может ли сырость спровоцировать астму

Камнепады отрезали три села Дагестана от транспортного сообщения

Ошибка выбора: в чем корень зла и почему технологии становятся инструментом духовного падения

Под Истрой восстанавливают дом после атаки БПЛА

Под Истрой восстанавливают дом после атаки БПЛА

Электронный сертификат вместо очередей: как получить ТСР быстрее?

Электронный сертификат вместо очередей: как получить ТСР быстрее?

РЖД построит новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье

РЖД построит новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье

«Классика — основа духа». В детсадах пересмотрят список игрушек

«Классика — основа духа». В детсадах пересмотрят список игрушек

В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

В Подмосковье сотрудники ФСИН помогли женщине с детьми в рамках программы пробации

Автосервис в Королеве ищет «криворукого» стажера на зарплату до ₽150 тыс.

Автосервис в Королеве ищет «криворукого» стажера на зарплату до ₽150 тыс.

Плюс 17 тысяч за месяц: почему подержанные авто снова начали стремительно дорожать

Добавьте mosregtoday.ru в избранное