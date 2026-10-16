До 239 тысяч в месяц: кому достанутся рекордные выплаты по временной нетрудоспособности
РИА Новости: более 21 миллиона человек получат пособия по нетрудоспособности
В Социальном фонде России сообщили о планируемом увеличении размеров пособий по временной нетрудоспособности. В 2027 году предельная стоимость одного дня, проведенного на больничном, достигнет 7,86 тысячи рублей. В результате максимальный размер пособия за полный календарный месяц вырастет до 239 тысяч рублей. Законопроект с соответствующими расчетами уже представлен в Государственной думе, а о деталях индексации информирует сетевое издание РИА Новости.
Проект бюджета Соцфонда: суммы и охват получателей
Параметры выплат заложены в проекте бюджета ведомства на трехлетний период.
Документ на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам официально представил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Согласно проекту:
- Дневной лимит: максимальная выплата за один день нахождения на больничном поднимется до 7,86 тыс. рублей.
- Месячный лимит: предельная сумма страхового пособия за полный календарный месяц вырастет с текущих 207,5 тыс. рублей до 239 тыс. рублей.
Всего на выплату пособий по временной нетрудоспособности и материнству в бюджете фонда предусмотрено порядка 1,6 триллиона рублей. Ожидается, что государственную поддержку по этим направлениям получат свыше 21 миллиона человек.
От чего зависят фактические выплаты
Размер компенсации за время болезни рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого официально трудоустроенного гражданина.
Итоговая сумма выплат по листку нетрудоспособности зависит от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года, а также от общего страхового стажа. Максимальный размер выплат рассчитывается исходя из установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов, которая ежегодно индексируется.