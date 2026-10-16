«Классика — основа духа». В детсадах пересмотрят список игрушек

В перечень игр и игрушек, рекомендованных для использования в детских садах, необходимо включить настольные игры, пазлы, конструкторы и народные игрушки. Такое мнение в интервью ТАСС выразила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова.

По словам эксперта, дошкольным учреждениям прежде всего требуются безопасные и содержательные развивающие материалы. В этот список должны войти мозаики, куклы, наборы для сюжетно-ролевых игр, а также игрушки, посвященные профессиям, природе, транспорту и народным промыслам.

«Игра должна развивать речь, мышление, мелкую моторику, способность взаимодействовать со сверстниками, фантазию и самостоятельность», — сказала она.

Особое внимание глава комиссии уделила книжной части перечня. Она подчеркнула, что основу духовного мира ребенка составляют произведения отечественных классиков и фольклор. Голышенкова рекомендовала включать в программы русские народные сказки и сказки народов России для приобщения детей к традиционным ценностям.

«Произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, Сергея Михалкова, Николая Носова, Виталия Бианки и других авторов, чьи тексты проверены временем, — это основа, на которой растет духовный мир ребенка», — отметила она.

При этом эксперт добавила, что список не стоит ограничивать только классической литературой. В нем должно найтись место для современных качественных изданий, которые на понятном языке рассказывают о семье, дружбе, ответственности и любви к Родине. Голышенкова резюмировала, что все игровые и образовательные материалы обязаны соответствовать нормам возрастного развития и быть бережными к детскому воспитанию.

Ранее сообщалось о том, что детсады вправе устанавливать режим работы до 24 часов.