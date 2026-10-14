Автосервис в Королеве ищет «криворукого» стажера на зарплату до ₽150 тыс.

В Королеве местный автосервис решил выделиться на рынке труда и разместил ироничное объявление о поиске «стажера с кривыми руками» на сезон шиномонтажа, сообщает REGIONS .

Под самоироничным заголовком на городской доске объявлений кроется стандартная работа по обслуживанию автомобилей. Работодатель ищет мастера на замену и балансировку колес, правку дисков и устранение проколов. Претендентам не обязательно иметь стаж — в сервисе пошутили, что «кривые руки» начинающим сотрудникам выпрямят прямо у станка, главное — проявлять аккуратность, вежливость и ответственное отношение к клиентам.

Условия предлагают вполне стандартные: смена по графику 2/2, еженедельный расчет и официальный договор ГПХ с ИП. В объявлении заявили широкий разброс по зарплате — от ₽80 тыс. до ₽150 тыс., однако точную формулу расчета и зависимость от выработки подмосковные мастера раскрывать не стали.