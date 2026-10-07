РЖД построит новый ТПУ на станции Сергиев Посад в Подмосковье

РЖД приступили к реализации проекта по созданию нового ТПУ в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе организации в мессенджере Макс.

Специалисты перенесли грузовой двор на станцию Наугольный, разработали и согласовали с администрацией архитектурно-планировочные решения. Вскоре планируется проектную документацию в Главгосэкспертизу.

Площадь нового объекта составит 5,5 тыс. кв. м, в него войдут два вестибюля (восточный и западный) и мост-конкорс, который соединит безопасным переходом через железнодорожные пути две части Сергиева Посада. Он также обеспечит выход пассажиров на три новые крытые платформы. Пассажирам будут доступны лифты и эскалаторы, кассы, в том числе заниженные для удобства маломобильных пассажиров, просторные залы ожидания, включая специализированные, удобная навигация, санузлы, помещения для нужд автовокзала и другие удобства.

Ключевым элементом оформления интерьеров станут панно и картины сергиево-посадских художников с пейзажами города, доминантой которого является Троице-Сергиева лавра. Привокзальная территория будет благоустроена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.