Пульмонолог рассказала, может ли сырость спровоцировать астму

Одна прогулка под дождем не приводит к бронхиальной астме, однако постоянная сырость в помещении может повышать риск респираторных симптомов и способствовать обострению заболевания. Об этом « Газете.Ru » рассказала пульмонолог Мария Савина.

По словам специалиста, главную опасность представляет не сама влажность, а плесень и клещи домашней пыли, активно размножающиеся в таких условиях. Их частицы могут вызывать воспаление дыхательных путей у восприимчивых людей.

Холодный воздух также способен раздражать бронхи и усиливать кашель или одышку, особенно при уже повышенной чувствительности дыхательных путей. В группе риска находятся дети, люди с аллергией и атопическим дерматитом, а также имеющие семейную предрасположенность к астме. Дополнительными факторами являются курение, загрязнение воздуха, пыль и воздействие химикатов.

Насторожить должны повторяющиеся свистящее дыхание, одышка, чувство сдавления в груди и ночной кашель. При появлении сырости дома необходимо устранить ее причину — протечку, проблемы с вентиляцией или промерзание стен — и контролировать влажность. При значительном распространении плесени может потребоваться профессиональная обработка.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается дождливое начало октября.