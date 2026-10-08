Под Истрой восстанавливают дом после атаки БПЛА

В СНТ возле деревни Ядромино под Истрой устраняют последствия атаки беспилотников. Пострадали несколько домов, сильнее всего — дом № 52: там выбило стекла и повредило фасад. В нем живет пенсионерка Галина Иванова, на время работ ее приютили соседи. Об этом пишет REGIONS .

Специалисты МБУ «ДОДХИБ» очистили придомовую территорию: собрали разбитые стекла, обломки сайдинга, остатки разрушенной бытовки и поврежденный инвентарь, загрузили все в контейнер и готовят к вывозу на полигон.

Галина Александровна отметила оперативность служб. По ее словам, представители администрации во главе с начальником теротдела приехали еще ночью, осмотрели имущество и пообещали помочь. Утром к ней приехала замглавы округа и объяснила порядок получения компенсации. До этого на месте побывали замерщик окон, независимый эксперт и страховщики.

Восстановление продолжается: коммунальная бригада приводит в порядок двор и организует вывоз мусора, а поврежденные окна еще предстоит вернуть на место.

Во время происшествия во дворе стояла машина пенсионерки — она сгорела полностью. Женщина пояснила, что автомобиль нужен ей по состоянию здоровья: ездить в больницу, аптеку и магазин.

Сын пострадавшей Александр приехал примерно через два часа. К этому моменту пожарные уже завершали работу и уезжали. Он поблагодарил огнеборцев за оперативность, а сотрудников администрации — за то, что оставались на связи и откликались на просьбы. Его мать также выразила признательность окружным властям за поддержку.