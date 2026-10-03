Камнепады отрезали три села Дагестана от транспортного сообщения

Транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Тляратинского района Дагестана временно прервано из-за камнепадов и разрушения участка дорожного полотна. Движение на дороге «Ланда — Шидиб» закрыли с 4:00 3 октября, сообщило ГКУ «Дагестанавтодор», передает РБК.

Дорогу перекрыли из-за обвалов

Ограничение действует на участке протяженностью около одного километра. В результате камнепадов и разрушения земляного полотна проезд автомобилей стал невозможен.

Без транспортного сообщения оказались Бочох, Хантаколоб и Шидиб. Восстановительные работы специалисты планируют начать после стабилизации обвальных процессов.

Предварительно движение по временной схеме рассчитывают открыть 4 октября около 18:00 мск.

Непогода уже повлияла на дороги региона

Сложная ситуация с транспортом в Дагестане сохраняется на фоне сильных дождей. Накануне из-за повышения уровня воды в реках произошел сброс воды с Гоцатлинской ГЭС.

После этого в Гергебильском районе размыло отсыпную площадку с временными опорами и произошло обрушение пролетного строения Красного моста на региональной дороге «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка».

Ранее непогода также нарушила транспортное сообщение с населенными пунктами в Агульском, Дахадаевском и Чародинском районах. Там причиной стали повреждение дороги, сход оползня и разрушение моста.