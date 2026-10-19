До метро «Физтех» и МЦД: где в Подмосковье пойдут 6 новых автобусов
REGIONS: в Подмосковье запустят шесть новых автобусных маршрутов до конца года
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области анонсировало масштабирование маршрутной сети региона. До конца 2026 года в Подольске, Можайске, Мытищах и Красногорске запустят шесть новых автобусных маршрутов, которые свяжут жилые массивы со станциями МЦД «Остафьево», «Красногорская», «Хлебниково», метро «Физтех» и станцией Уваровка. Параллельно ведомство готовит продление 13 действующих линий и дорожную замену павильонов. Детали инфраструктурного плана приводит издание REGIONS.
Что изменится в транспортной сети Подмосковья
Областная программа включает в себя три ключевых направления работ:
- Шесть новых маршрутов: свяжут Подольск, Можайск, Мытищи и Красногорск с рельсовым транспортом — МЦД («Остафьево», «Красногорская», «Хлебниково»), связкой со станцией метро «Физтех» и ж/д станцией Уваровка.
- Продление и корректировка схем: до конца года реализуют 13 изменений действующих схем движения. Суммарно Минтранс МО обработает около 30 инициатив от пассажиров и администраций.
- Строительство остановок: с начала года «Мосавтодор» возвел 82 новых остановочных пункта (лидер по объемам — округ Луховицы с 7 объектами). До конца года на региональных трассах смонтируют еще свыше 90 павильонов с заездными карманами.
Подать предложение по переносу остановки или открытию нового маршрута жителям предлагают через портал «Добродел», сайт Минтранса МО или платформу муниципальной администрации.