До метро «Физтех» и МЦД: где в Подмосковье пойдут 6 новых автобусов

Областная программа включает в себя три ключевых направления работ:

Шесть новых маршрутов: свяжут Подольск, Можайск, Мытищи и Красногорск с рельсовым транспортом — МЦД («Остафьево», «Красногорская», «Хлебниково»), связкой со станцией метро «Физтех» и ж/д станцией Уваровка.

Продление и корректировка схем: до конца года реализуют 13 изменений действующих схем движения. Суммарно Минтранс МО обработает около 30 инициатив от пассажиров и администраций.