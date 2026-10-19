До метро «Физтех» и МЦД: где в Подмосковье пойдут 6 новых автобусов

REGIONS: в Подмосковье запустят шесть новых автобусных маршрутов до конца года

Общество

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области анонсировало масштабирование маршрутной сети региона. До конца 2026 года в Подольске, Можайске, Мытищах и Красногорске запустят шесть новых автобусных маршрутов, которые свяжут жилые массивы со станциями МЦД «Остафьево», «Красногорская», «Хлебниково», метро «Физтех» и станцией Уваровка. Параллельно ведомство готовит продление 13 действующих линий и дорожную замену павильонов. Детали инфраструктурного плана приводит издание REGIONS.

Что изменится в транспортной сети Подмосковья

Областная программа включает в себя три ключевых направления работ:

  • Шесть новых маршрутов: свяжут Подольск, Можайск, Мытищи и Красногорск с рельсовым транспортом — МЦД («Остафьево», «Красногорская», «Хлебниково»), связкой со станцией метро «Физтех» и ж/д станцией Уваровка.
  • Продление и корректировка схем: до конца года реализуют 13 изменений действующих схем движения. Суммарно Минтранс МО обработает около 30 инициатив от пассажиров и администраций.
  • Строительство остановок: с начала года «Мосавтодор» возвел 82 новых остановочных пункта (лидер по объемам — округ Луховицы с 7 объектами). До конца года на региональных трассах смонтируют еще свыше 90 павильонов с заездными карманами.

Подать предложение по переносу остановки или открытию нового маршрута жителям предлагают через портал «Добродел», сайт Минтранса МО или платформу муниципальной администрации.

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