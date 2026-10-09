Сирены над ЗАТО Восход: в закрытом городке протестировали систему экстренного оповещения

Дежурные ЕДДС оценили готовность сирен в ЗАТО Восход в Подмосковье

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

В ЗАТО Восход состоялась плановая проверка региональной системы оповещения, в ходе которой специалисты ЕДДС протестировали работу электросирен, а также эфирное вещание на ТВ и радио. Масштабное мероприятие прошло в штатном режиме, а сами жители закрытого административно-территориального образования заранее получили уведомления и отнеслись к звуковым сигналам с полным пониманием и спокойствием. Об этом пишет REGIONS.

Как проходили испытания

Тестирование оборудования стартовало в 10:30 и продолжалось до полудня. За пультом управления в этот момент дежурила команда единой дежурно-диспетчерской службы — оперативный дежурный Оксана Мищенко и диспетчер Роман Венков.

Уже в 10:31 над поселком раздался характерный звук сирены — сигнал «Внимание всем!», за которым последовало информационное сообщение о проведении технических работ. Как разъяснила Мищенко, подобные рейды проводятся строго по графику: их главная цель — лично убедиться в исправности каждого прибора и гарантировать, что в случае реальной угрозы автоматика сработает без сбоев.

Чтобы учебная тревога не переполошила жителей, подмосковные службы провели предварительную информирующую кампанию — предупреждающие объявления заранее расклеили на стендах у подъездов и разослали в общедомовые чаты.

Что делать при настоящей тревоге

Специалисты ЕДДС напоминают: если сирена зазвучит во внештатной ситуации, гражданам следует немедленно включить любой доступный телевизор или радиоприемник для получения экстренных инструкций.

Официальная информация о происшествиях транслируется по ключевым медиаканалам:

  • Телевидение: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», «Россия 24», ОТР и «ТВ Центр»;
  • Радиовещание: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Кроме того, эксперты по безопасности советуют не полагаться только на уличные громкоговорители и заранее установить на смартфоны специализированные мобильные приложения — «МЧС России» или «112 МО». Это позволит оперативно получать важные пуш-уведомления о любых ЧС прямо на экран телефона.

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