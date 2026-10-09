Атака БПЛА на Московский регион 9 октября 2026-го: последние новости, сколько сбили за ночь

Общество

Вечером 8 октября и в ночь на 9 октября в нескольких округах Московской области объявляли предупреждения об угрозе беспилотников. Сообщения об активности дронов и временных ограничениях в аэропорту Домодедово опубликовало издание «Амурполит» со ссылкой на Avia.pro. Независимого официального подтверждения всех приведенных в публикации сведений в исходном материале нет.

В каких округах объявляли предупреждения

По данным публикации, сигналы опасности поэтапно поступали из Серпухова, Наро-Фоминска, Домодедова, Каширы, Ступина, Чехова, Коломны, Воскресенска и Егорьевска. Позднее в перечне территорий с предупреждениями появились Одинцовский и Рузский округа, а также Бронницы.

В материале утверждается, что на фоне угрозы в южной и юго-восточной частях Подмосковья вводили режим повышенной готовности. Однако подробности о продолжительности предупреждений и их отмене не приводятся.

Ограничения в аэропорту Домодедово

Как сообщает «Амурполит», авиационные власти временно ограничивали прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово. Такие меры применяются для обеспечения безопасности полетов при возникновении угрозы с воздуха.

В публикации также говорится о работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в том числе в районе Домодедовского округа. При этом сведения о количестве беспилотников, подтвержденных перехватах, разрушениях и пострадавших в представленном материале отсутствуют.

Информацию о фактической обстановке и действующих ограничениях следует сверять с официальными сообщениями Министерства обороны России, региональных властей и Росавиации.

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