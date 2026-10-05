Владельцев недвижимости могут начать предупреждать о проблемах через «Госуслуги»

Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым 2 октября внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательное информирование граждан о проблемах с оформлением принадлежащей им недвижимости, сообщает «Коммерсантъ».

Уведомления предложили направлять через «Госуслуги»

В случае принятия инициативы Росреестр сможет уведомлять собственников через портал «Госуслуги» об отсутствии в ЕГРН сведений о границах земельных участков и незарегистрированных правах на расположенные на них строения.

Также гражданам будут сообщать о необходимости внести координаты домов, гаражей и других объектов, если соответствующая информация отсутствует в государственном реестре.

Отсутствие границ может помешать провести сделку

Изменения в законодательство о регистрации недвижимости вступили в силу 1 марта 2025 года. Теперь отсутствие в ЕГРН сведений о границах земельного участка может стать основанием для приостановки учетно-регистрационных действий.

Сам участок при этом можно продолжать использовать. Однако до уточнения границ собственник не сможет зарегистрировать некоторые сделки с недвижимостью, в том числе продажу или дарение.

Аналогичные ограничения предусмотрены при кадастровом учете и регистрации прав на здания и сооружения, расположенные на таком участке. Само отсутствие сведений о границах или зарегистрированных правах пока не предусматривает штрафов.

Сенаторы хотят снизить риски для владельцев

Авторы законопроекта считают, что собственники не всегда знают о наличии подобных проблем. В результате сложности могут возникнуть уже при попытке совершить сделку с недвижимостью, а сведения в государственном реестре остаются неполными.

По замыслу сенаторов, своевременные уведомления позволят владельцам заранее провести межевание участков и оформить права на построенные объекты, не откладывая решение вопроса до момента проведения сделки.