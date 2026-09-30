Россия предложила США помощь с аналогом «Госуслуг»
Дмитриев предложил США поделиться опытом создания «Госуслуг»
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Россия может поделиться с США наработками в создании аналога «Госуслуг». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы РФПИ, США недавно объявили о запуске собственной платформы, аналогичной «Госуслугам». Россия готова помочь с этим направлением и другими системами, которые уже работают внутри страны.
Дмитриев подчеркнул: диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, и сфер для взаимодействия очень много.
Ранее стало известно, что Трамп готов смягчить санкции против России.