Парковка вне закона: Дептранс предупредил водителей о жестких рейдах на тротуарах

С начала 2026 года в столице за нарушения правил парковки на специализированные стоянки переместили 215 тысяч транспортных средств. При этом почти 17 тысяч автомобилей из этого числа были эвакуированы повторно. По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и ГКУ «АМПП», лидерство по числу нарушений удерживают автомобили марок Kia, Hyundai, Geely, BMW и Toyota. Ведомство напомнило, что парковка под запрещающими знаками, на пешеходных переходах и тротуарах создает аварийные ситуации и мешает движению горожан. Об этом со ссылкой на Дептранс информирует информационное агентство Т АСС .

Статистика эвакуаций и повторные нарушения

Департамент транспорта Москвы подвел промежуточные итоги работы службы эвакуации «Московского паркинга» за 2026 год. Всего за перемещение под запрещающими знаками и в не предназначенных для стоянки местах на спецстоянки было отправлено 215 тысяч машин.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что решение об эвакуации принимают исключительно сотрудники ГАИ и МАДИ. Особое внимание специалисты обратили на систематических нарушителей: порядка 17 тысяч автомобилей попали на штрафстоянку повторно за аналогичные нарушения ПДД.

Антирейтинг марок по числу отправленных на спецстоянки авто

В ведомстве сформировали список автопроизводителей, чьи машины чаще всего эвакуируют с улиц столицы за несоблюдение правил парковки:

Абсолютными лидерами антирейтинга стали массовые корейские марки Kia и Hyundai. Третью строчку занял китайский бренд Geely, что отражает рост доли автомобилей из КНР в столичном автопарке. Замыкают пятерку наиболее часто эвакуируемых автомобилей немецкий премиум-бренд BMW и японский концерн Toyota.

Угроза безопасности и штрафные санкции

В Дептрансе подчеркнули, что брошенные под запрещающими знаками, на газонах, тротуарах и в зонах пешеходных переходов машины существенно снижают обзорность для других участников движения и могут спровоцировать ДТП.

За подобные нарушения законодательством предусмотрены административные штрафы, а также обязательное возмещение расходов на эвакуацию и хранение транспортного средства на спецстоянке.