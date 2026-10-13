Мухи, паутина и запах канализации: российскую школу закрыли из-за жуткой антисанитарии
Суд временно закрыл столовую школы в Кузбассе из-за жуткой антисанитарии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]
Промышленновский районный суд Кузбасса на 27 суток приостановил работу пищеблока Плотниковской основной общеобразовательной школы. Причиной стали многочисленные нарушения санитарных норм, пишет VSE42.RU.
Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ в отношении школы. Проверку провели после эпидемиологического расследования территориального отдела Роспотребнадзора.
В горячем цехе оказался забит сливной канализационный трап: в нем стояла вода, а из труб от раковин для мытья рук подтекали стоки. Часть теплового и холодильного оборудования не работала — холодильник в складском помещении и духовой шкаф производственной электропечи в горячем цехе. В помещениях пищеблока летали мухи, москитные сетки на окнах были в заплатках и не очищены от насекомых.
Кроме того, в школе не хватало моечных ванн для столовых приборов и стеклянной посуды, а в мясорыбном цехе не выделили отдельные столы для обработки мяса и рыбы. В обеденном зале окно для проветривания не оборудовали москитной сеткой, в складском помещении обнаружили паутину с застрявшими в ней мухами. Вентиляционные решетки были загрязнены, смесители над моечными ваннами — с налетом, а в горячем цехе стоял запах канализации.
Отдельно отмечено ненадлежащее состояние помещения для сотрудников: в шкафу для личных вещей хранились мешок с сухофруктами, шприц «Антитаракан», емкость с готовыми блюдами, питьевая вода и терка для овощей. В шкафу для верхней одежды нашли чайник с водой.
В суде представитель школы пояснила, что часть нарушений на сегодня уже устранена. Учреждение признали виновным и назначили наказание в виде приостановления деятельности пищеблока на 27 суток. Срок исчисляется с 16:00 дня вынесения постановления. Представителям школы разрешен доступ на пищеблок для устранения нарушений.