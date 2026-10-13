Мухи, паутина и запах канализации: российскую школу закрыли из-за жуткой антисанитарии

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ в отношении школы. Проверку провели после эпидемиологического расследования территориального отдела Роспотребнадзора.

В горячем цехе оказался забит сливной канализационный трап: в нем стояла вода, а из труб от раковин для мытья рук подтекали стоки. Часть теплового и холодильного оборудования не работала — холодильник в складском помещении и духовой шкаф производственной электропечи в горячем цехе. В помещениях пищеблока летали мухи, москитные сетки на окнах были в заплатках и не очищены от насекомых.

Кроме того, в школе не хватало моечных ванн для столовых приборов и стеклянной посуды, а в мясорыбном цехе не выделили отдельные столы для обработки мяса и рыбы. В обеденном зале окно для проветривания не оборудовали москитной сеткой, в складском помещении обнаружили паутину с застрявшими в ней мухами. Вентиляционные решетки были загрязнены, смесители над моечными ваннами — с налетом, а в горячем цехе стоял запах канализации.

Отдельно отмечено ненадлежащее состояние помещения для сотрудников: в шкафу для личных вещей хранились мешок с сухофруктами, шприц «Антитаракан», емкость с готовыми блюдами, питьевая вода и терка для овощей. В шкафу для верхней одежды нашли чайник с водой.

В суде представитель школы пояснила, что часть нарушений на сегодня уже устранена. Учреждение признали виновным и назначили наказание в виде приостановления деятельности пищеблока на 27 суток. Срок исчисляется с 16:00 дня вынесения постановления. Представителям школы разрешен доступ на пищеблок для устранения нарушений.