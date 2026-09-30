Трофимов день 2 октября: названы главные приметы и гадания по меду и пчелам

Православные 2 октября вспоминают святых Трофима, Савватия и Доримедонта, а также преподобномученика Зосиму Пустынника. В народном календаре эта дата получила несколько названий — Трофимов день, Трофимовы вечерки и Пчелиная девятина. Предки в этот день готовили ульи к холодам, угощались медом и устраивали посиделки. С этим праздником связано немало примет, по которым определяли, какой будет зима. О них подробнее рассказала редакция интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Почему день называют Трофимовым

Согласно церковному преданию, Трофим и Савватий приняли мученическую смерть в конце III века при императоре Пробе. Их схватили в Антиохии за отказ участвовать в языческих празднествах. Савватий погиб от пыток, а Трофима подвергли особо жестоким истязаниям по приказу правителя Дионисия. Он не отрекся от веры, опираясь на силу молитвы. В темнице за ним ухаживал сенатор Доримедонт. В итоге обоих бросили в клетку к зверям, но они остались невредимыми и приняли смерть от меча.

В этот же день вспоминают Зосиму Киликийского. В IV веке он удалился в пустыню, стремясь к чистой молитве. Однажды правитель Киликии Дометиан на охоте увидел старца в окружении диких зверей, которые внимали его словам. Зосима не испугался и на допросе твердо исповедал Христа. Правитель с насмешкой предложил ему призвать зверя и совершить чудо. После молитвы Зосимы в город ворвался огромный лев, который разогнал стражу. Пораженный Дометиан приказал освободить старца, но тот вскоре скончался.

Пчелиная девятина: как готовили пасеку к зиме

В народной традиции имя Зосимы прочно связали с пчеловодством — его стали считать покровителем пчел. Поэтому день получил название Пчелиной девятины. С этого времени начинался период подготовки пасеки к зиме, который длился несколько дней и завершался 10 октября, в день памяти Савватия, также почитаемого пчеловодами. Хозяева приводили ульи в порядок и обеспечивали пчелиным семьям условия для зимовки.

Пчеловодство занимало заметное место в крестьянском хозяйстве. Мед был не только лакомством, но и ценным продуктом — его добавляли в каши, выпечку и напитки. Не менее важным был пчелиный воск, из которого делали свечи и хозяйственные предметы. Мед и воск обменивали на другие товары или продавали, поэтому состояние пасеки напрямую влияло на благополучие семьи.

Трофимовы вечерки и медовые угощения

С праздником были связаны и традиции застолья. В этот день принято было угощаться медом и подавать его к столу. Из него готовили сладкие блюда, поливали оладьи и выпечку, делились угощением с родственниками и соседями.

После дневных забот начинались Трофимовы вечерки. Молодежь собиралась в одном из домов, проводила время за разговорами, песнями и играми. Такие посиделки помогали познакомиться и выбрать будущую пару. В народе говорили: «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним».

Приметы на зиму

По направлению ветра, состоянию деревьев и поведению пчел предки определяли, какой будет зима и чего ждать от следующего сезона:

Южный ветер — к хорошему урожаю озимых.

Пчелы плотно закрывают леток — к холодной зиме.

Пчелы оставляют леток открытым — к теплой зиме.

Листья осины ложатся лицевой стороной вверх — к суровой зиме.

Листья осины ложатся изнанкой — к мягкой зиме.

Много желудей на дубах — следующий год будет урожайным.

Теплая и туманная погода — к хорошей осени.

Гром в этот день — зима ожидается малоснежной.

Сегодня Трофимов день остается датой народного календаря, но широко его уже не отмечают. Традиции пчеловодства, медовые угощения и вечерки сохранились как часть культурного наследия — о них рассказывают в музеях и на фольклорных программах.