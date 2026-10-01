Белый медведь вышел к библиотеке Диксона и снова появился рядом с людьми

Белый медведь вышел к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края. Для его безопасного сопровождения за пределы населенного пункта создан специальный патруль, который работает совместно с полицией и пограничниками, сообщает ТАСС.

Медведя отгоняют звуками выстрелов

Поскольку белый медведь занесен в Красную книгу, стрелять по нему на поражение запрещено. Специалисты используют звуки выстрелов, чтобы отпугнуть хищника и заставить его покинуть территорию поселка.

Главная задача патруля заключается в том, чтобы осторожно вывести животное за пределы Диксона и не причинить ему вреда. Накануне медведь уже появлялся возле местной библиотеки, однако его удалось отогнать.

Белые медведи уходят дальше на юг

Появление хищников в населенных пунктах связывают в том числе с изменением ледовой обстановки в Арктике. Исследователи отмечают, что из-за сокращения площади ледяного покрова белые медведи все чаще перемещаются на юг в поисках подходящих условий для жизни и пищи.

Для жителей Диксона появление крупного хищника представляет потенциальную опасность, поэтому за его перемещениями продолжают следить сотрудники патруля.