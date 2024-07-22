Дорожники Подмосковья провели ремонт покрытия на десяти участках высокоинтенсивных трасс

Дорожные службы Подмосковья провели ремонт 26 километров покрытия на 10 участках высокоинтенсивных региональных дорог, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Плановый ремонт дорог с интенсивным движением — одна из важных задач ремонтного сезона, хорошее качественное покрытие необходимо для безопасного и комфортного движения. Мы поддерживаем наши вылетные трассы и дороги с интенсивным трафиком в нормативном состоянии», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, дорожники продолжают проверить ремонт на участках Пятницкого и Обуховского шоссе в Солнечногорске, Осташковского шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. В общей сложности в этом сезоне работы затронут 80 километров покрытия на 25 участках региональных дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.