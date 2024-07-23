Дорожники провели ремонт знаков в девяти округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора провели замену и ремонт выцветших, поврежденных и отсутствующих знаков на региональных дорогах в девяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улицах Гагарина, Наркомвод и Чкалов в Жуковском округе, Дзержинском шоссе в Котельниках, улице Аэропортовской в Лобне, улице Обуховской в Солнечногорске, улицах Ленина и Шоссейной в Волоколамске. Кроме того, дорожники провели ремонт знаков на улице Советской в поселке Пески под Коломной, Фабричном проезде в деревне Пирогово в Мытищах, улице Агрогородок в деревне Черное в Балашихе, улице Центральной в деревне Звягино в Лотошино, на улице Железнодорожной в Противине и улице Р. И. Ракова в деревне Михайловке в Серпухове. Отметим, что работы контролируются с помощью СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.