Двадцать тонн питьевой воды раздали пассажирам ЦППК

АО «Центральная ППК» бесплатно раздала пассажирам более двадцати тонн питьевой воды за последние три месяца. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу организации.

Воду раздавали в определенные дни в мае, июне и июле в период с двух часов дня до пяти часов вечера.

Пассажиры могли получить воду на платформах столичных вокзалов, а также на станциях «Выхино», «Мытищи», «Площадь трех вокзалов», «Подольск» и «Тушинская».