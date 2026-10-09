Две девочки выжили при пожаре в Комсомольске: кто сможет принять сестер

В семье, где при пожаре в Комсомольске-на-Амуре погибли мать и четверо детей, было 14 детей. Об этом РИА Новости сообщил уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев.

Двух девочек спас сосед

Пожар произошел ранним утром 8 октября в жилом доме на улице Гамарника. Во время тушения спасатели обнаружили тела женщины и четырех ее детей.

Еще двух девочек в возрасте шести и десяти лет из горящей квартиры спас сосед. Губернатор Хабаровского края ранее заявил о намерении лично наградить мужчину за этот поступок.

Отец детей ранее погиб в зоне специальной военной операции. По словам детского омбудсмена, спасенных девочек не планируют отправлять в детский дом: у семьи есть родственники, которые могут принять сестер.

Следствие проверяет обстоятельства пожара

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены экспертизы, которые должны установить причину возгорания.

Ранее сообщалось, что мать трижды привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. При этом сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних она не открывала дверь.

Правоохранительные органы проверяют работу служб профилактики. Отдельная проверка проводится по факту возможной халатности.