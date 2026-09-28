Кравцов сообщил о разработке «золотого стандарта» для детских садов

Минпросвещения РФ планирует разработать единые перечни книг, игр и мультфильмов для использования в детских садах. Об этом ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, ведомство также работает над общими методическими комплектами и рекомендациями, которые будут учитывать задачи воспитания дошкольников. В их подготовке предполагается участие ученых, экспертов и представителей гражданского общества. Министр назвал будущую систему единым «золотым стандартом», на который смогут ориентироваться образовательные учреждения.

Кроме того, Минпросвещения намерено продолжить работу по укреплению взаимодействия детских садов с семьями воспитанников. В рамках формирования единого воспитательного пространства планируется развивать, в частности, проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята».

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