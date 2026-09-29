Лось убежал после ДТП: водителям объяснили, что делать в такой ситуации

Если автомобиль сбил дикое животное, водитель не должен уезжать с места происшествия, даже если зверь после столкновения самостоятельно ушел в лес. В такой ситуации необходимо вызвать сотрудников Госавтоинспекции и представителей ведомства, отвечающего за охрану животного мира. Об этом ТАСС рассказал эксперт Федерации автовладельцев России, руководитель отделения ФАР по Новосибирской области Вячеслав Ашурков. По его словам, после наезда, например, на лося автомобилист обязан остановиться и дождаться представителей соответствующих служб.

При этом не имеет значения, остался зверь на дороге или скрылся после удара. Сам факт столкновения необходимо зафиксировать. Поэтому водитель должен сообщить о случившемся в ГАИ и вызвать специалистов по охране животного мира.

Эксперт отдельно подчеркнул, что попытка уехать после того, как животное убежало, не освобождает автомобилиста от ответственности. Главное правило в такой ситуации — не покидать место происшествия до приезда сотрудников.

Ашурков сравнил подобную ситуацию с ДТП, в котором пострадал человек. По его словам, в обоих случаях водитель не должен просто продолжать движение после столкновения. Оставление места происшествия может повлечь серьезные последствия.

При этом речь идет прежде всего о столкновениях с достаточно крупными дикими животными. Эксперт привел в качестве примера лося и отметил, что речь идет о животных примерно от размера лисы и крупнее.

Таким образом, если после удара зверь скрылся в лесу, водителю все равно необходимо остановиться, сообщить о происшествии и дождаться сотрудников служб. Самостоятельно уезжать с места столкновения не следует.

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