«Подарок не всегда бесплатный»: дарение квартиры не родственнику облагается НДФЛ

Юрист Корчаго: дарение квартиры не всегда освобождает от НДФЛ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Получение квартиры в дар не всегда освобождает нового владельца от уплаты налога. Если недвижимость переходит к человеку, не входящему в круг близких родственников дарителя, у получателя возникает обязанность уплатить налог на доходы физических лиц. Об этом в интервью изданию «Общественная служба новостей» сообщил вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго.

Налог не взимается, если квартира передается между супругами, родителями и детьми (включая усыновителей и усыновленных), бабушками и дедушками с внуками, а также полнородными и неполнородными братьями и сестрами. Данное освобождение напрямую закреплено в Налоговом кодексе.

В случае если недвижимость подарил человек, не относящийся к указанному перечню, квартира рассматривается как полученный доход. Налоговая база рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта, актуальной на 1 января года регистрации права собственности.

Для налоговых резидентов действует двухступенчатая шкала. С части дохода до 2,4 млн рублей взимается 13%, с суммы, превышающей данный порог, — 15%. Таким образом, повышенная ставка применяется не ко всей стоимости квартиры, а только к сумме превышения.

Обязанность по уплате налога лежит на получателе подарка, а не на дарителе, передавшем недвижимость.

Ранее депутат Чаплин разъяснил освобождение от НДФЛ при продаже жилья.

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