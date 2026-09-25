Картошка и свекла вместо нормальной еды: экипаж UNITY рассказал о жизни на судне

Экипаж арестованного в индийском порту танкера UNITY столкнулся с перебоями в поставках продовольствия. В последнюю неделю перед очередной поставкой морякам приходится питаться в основном картофелем и свеклой, рассказал РИА Новости один из членов команды, пишет РИА новости.

Танкер UNITY под флагом Камеруна находится под арестом у берегов Индии с мая из-за коммерческого спора. На борту судна находятся 21 гражданин России и двое иностранных членов экипажа.

По словам моряка, заявки на продукты капитан подает заранее, однако поставки регулярно задерживаются. В результате в последние дни перед пополнением запасов экипаж остается с ограниченным набором продуктов.

Ранее родственники моряков сообщали, что в июне ситуация с питанием была критической — членам экипажа приходилось ограничиваться несколькими картофелинами в день. Позже страховая компания начала помогать с закупкой продуктов, но поставки остаются нерегулярными.

Российские моряки и их родственники добиваются возвращения экипажа домой. Покинуть судно они пока не могут из-за отсутствия разрешения на швартовку. В индийском суде рассматривается спор между страховой компанией и владельцем танкера.