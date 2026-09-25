Картошка и свекла вместо нормальной еды: экипаж UNITY рассказал о жизни на судне

Общество

Экипаж арестованного в индийском порту танкера UNITY столкнулся с перебоями в поставках продовольствия. В последнюю неделю перед очередной поставкой морякам приходится питаться в основном картофелем и свеклой, рассказал РИА Новости один из членов команды, пишет РИА новости.

Танкер UNITY под флагом Камеруна находится под арестом у берегов Индии с мая из-за коммерческого спора. На борту судна находятся 21 гражданин России и двое иностранных членов экипажа.

По словам моряка, заявки на продукты капитан подает заранее, однако поставки регулярно задерживаются. В результате в последние дни перед пополнением запасов экипаж остается с ограниченным набором продуктов.

Ранее родственники моряков сообщали, что в июне ситуация с питанием была критической — членам экипажа приходилось ограничиваться несколькими картофелинами в день. Позже страховая компания начала помогать с закупкой продуктов, но поставки остаются нерегулярными.

Российские моряки и их родственники добиваются возвращения экипажа домой. Покинуть судно они пока не могут из-за отсутствия разрешения на швартовку. В индийском суде рассматривается спор между страховой компанией и владельцем танкера.

Читайте также

Щенок бросился на дрон и погиб, спасая бойцов: история Джесси растрогала новосибирцев

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Сочи

Ученые восстановили внешний вид раннего Homo sapiens по древнему черепу

Цифровая тишина как новая роскошь: эксперт рассказал о защите внимания

Цифровая тишина как новая роскошь: эксперт рассказал о защите внимания

Данила Багров стал главным киногероем для россиян: Жаров назвал три черты национального характера

Пожарные из Клина сменили форму на яркие костюмы ради конкурса

Пожарные из Клина сменили форму на яркие костюмы ради конкурса

Фокусники из Долгопрудного победили на фестивале магии

Фокусники из Долгопрудного победили на фестивале магии

Американский телеведущий Виктор Лопез умер после двух лет борьбы с раком

Специи против боли: шесть природных средств, которые могут заменить аптечные препараты

Специи против боли: шесть природных средств, которые могут заменить аптечные препараты

Две недели в лесу: грибник выжил с зажигалкой и телефоном без связи

Две недели в лесу: грибник выжил с зажигалкой и телефоном без связи

В 30 лет не поздно, а в 40 — тем более: россияне раскрыли идеальный возраст для новой профессии

«Единая Россия»: Каждый голос на выборах — это вклад в защиту нашей истории и ценностей

«Единая Россия»: Каждый голос на выборах — это вклад в защиту нашей истории и ценностей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное