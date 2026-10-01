Представители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения

Подмосковные органы исполнительной власти, курирующие программы активного долголетия, подведомственные и бюджетные организации, некоммерческие и коммерческие организации, а также общественные объединения и физические лица смогут принять участие во Всероссийском отборе лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2026».

Седьмой отбор запускают Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» в рамках национального проекта «Семья» федерального проекта «Старшее поколение» совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ.

В рамках отбора будут выявлены и растиражированы лучшие практики работы для старшего поколения в России. В 2025 году на него было подано более 1,3 тыс. заявок из 81 региона страны. Отобранные практики размещаются на странице Отбора на платформе «Экспертум».

Подать заявку для участия можно до конца ноября по ссылке. Финалистов определят до 26 февраля 2027 года, итоги подведут до 25 марта 2027 года. В результате 100 лучших практик будут включены в сборник «Активное долголетие — 2026» и рекомендованы для тиражирования в регионах. Победители получат информационную и финансовую поддержку, а лучшие практики будут размещены на Платформе и портале НАЦИОНАЛЬНЫЕПРОЕКТЫ.РФ.

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